  • В корзине пусто!

Обзор веб интерфейса Beeline SmartBOX N300 OPENWRT

  • Код товара: Обзор веб интерфейса Beeline SmartBOX N300 OPENWRT
  • Доступность: На складе

  • 0.00 р.


0 отзывов / Написать отзыв

Обзор интерфейса Beeline SmartBOX N300 OPENWRT.

 

Модель роутера неплохая, сделан на 4+,не глючит, не виснет, довольно шустрый процессор, 64 мб оперативной памяти, 4 LAN порта, две антенны WIFI, есть usb разьем, НО в оригинале, на стоковой прошивке, он не умеет работать с USB модемами, к нему можно подключить только флешку или жесткий диск . После перепрошивки на OpenWRT этот роутер станет работать с любым модемом, в интерфейсе можно настроить фиксацию исходящих пакетов fixttl64, есть функция перезагрузки по расписанию или при обрыве соединения (в оригинальной прошивке такого нет, а надо, особенно если оборудование работает далеко от вас), можно настроить гостевую сеть WIFI, есть OpenVPN, для обхода заблокировнных сайтов и еще много много всяких опций.

  • Двуязычный ВЭБ интерфейс (по умолчанию русский)
  • Поддержка 3G и 4G модемов, в том числе LTE, HiLink, CDC, QMI
  • Поддержка PPPoE - проверено на проводной линии
  • Поддержка PPtP - достаточно вписать свой адрес сервера, имя и пароль
    - После успешного подключения - поставить птичку на автозагрузку интерфейса
  • Поддержка ЮСБ хабов, внешних накопителей (в том числе картридеров внутри модема)
  • Поддержка ЮСБ принтеров, функция принт сервера
  • Просмотр уровня сигнала сотовой сети - Доступно в разделе "Утилиты"
  • Возможность использовать роутер как WI-FI клиент или повторитель сети
  • Возможность расширить внутреннюю память роутера, за счет переноса части прошивки на флешку или карту памяти.

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Теги: Обзор веб интерфейса Beeline SmartBOX N300 OPENWRT