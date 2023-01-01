Обзор веб интерфейса Beeline SmartBOX N300 OPENWRT
- Код товара: Обзор веб интерфейса Beeline SmartBOX N300 OPENWRT
- Доступность: На складе
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Обзор интерфейса Beeline SmartBOX N300 OPENWRT.
Модель роутера неплохая, сделан на 4+,не глючит, не виснет, довольно шустрый процессор, 64 мб оперативной памяти, 4 LAN порта, две антенны WIFI, есть usb разьем, НО в оригинале, на стоковой прошивке, он не умеет работать с USB модемами, к нему можно подключить только флешку или жесткий диск . После перепрошивки на OpenWRT этот роутер станет работать с любым модемом, в интерфейсе можно настроить фиксацию исходящих пакетов fixttl64, есть функция перезагрузки по расписанию или при обрыве соединения (в оригинальной прошивке такого нет, а надо, особенно если оборудование работает далеко от вас), можно настроить гостевую сеть WIFI, есть OpenVPN, для обхода заблокировнных сайтов и еще много много всяких опций.
- Двуязычный ВЭБ интерфейс (по умолчанию русский)
- Поддержка 3G и 4G модемов, в том числе LTE, HiLink, CDC, QMI
- Поддержка PPPoE - проверено на проводной линии
- Поддержка PPtP - достаточно вписать свой адрес сервера, имя и пароль
- После успешного подключения - поставить птичку на автозагрузку интерфейса
- Поддержка ЮСБ хабов, внешних накопителей (в том числе картридеров внутри модема)
- Поддержка ЮСБ принтеров, функция принт сервера
- Просмотр уровня сигнала сотовой сети - Доступно в разделе "Утилиты"
- Возможность использовать роутер как WI-FI клиент или повторитель сети
- Возможность расширить внутреннюю память роутера, за счет переноса части прошивки на флешку или карту памяти.