Обзор веб интерфейса Beeline SmartBOX N300 OPENWRT

Обзор интерфейса Beeline SmartBOX N300 OPENWRT.

Модель роутера неплохая, сделан на 4+,не глючит, не виснет, довольно шустрый процессор, 64 мб оперативной памяти, 4 LAN порта, две антенны WIFI, есть usb разьем, НО в оригинале, на стоковой прошивке, он не умеет работать с USB модемами, к нему можно подключить только флешку или жесткий диск . После перепрошивки на OpenWRT этот роутер станет работать с любым модемом, в интерфейсе можно настроить фиксацию исходящих пакетов fixttl64, есть функция перезагрузки по расписанию или при обрыве соединения (в оригинальной прошивке такого нет, а надо, особенно если оборудование работает далеко от вас), можно настроить гостевую сеть WIFI, есть OpenVPN, для обхода заблокировнных сайтов и еще много много всяких опций.